Россия – агрессор в конфликте: Столтенберг обещает, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросе безопасности Украины

Россия – агрессор в конфликте: Столтенберг обещает, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросе безопасности Украины

Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство.

НАТО никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Генсек пообещал, что этого не произойдет, особенно с учетом требований России, пытающейся добиться гарантий того, что Альянс больше не будет расширяться.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года, — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, а потому имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН. "У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", — добавил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия в случае военного вторжения заплатит "высокую цену": "Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц".

Как сообщалось, Европейский Союз предупредил Россию о серьезных последствиях при вторжении на украинскую территорию и призвал снизить напряжение вокруг Украины. В заявлении по итогам саммита в Брюсселе призывают к дипломатическим шагам и поддерживают "Нормандский формт". Кроме того, напоминают Москве: в случае вторжения в Украину придется заплатить высокую цену, в частности, ограничительные меры согласованы с партнерами.

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