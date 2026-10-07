Россия бьет все ближе к границе: Украина с партнерами готовит важные изменения

КПП. / © УНИАН

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На фоне активных ударов России по Украине, а также атак вблизи соседних границ Молдовы и Польши Киев обсуждает с партнерами усиление безопасности на границе.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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«Украинские профильные ведомства общаются с профильными ведомствами стран-партнеров по теме, каким образом перестроить работу на границе для повышения безопасности», — высказался представитель дипучреждения.

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В то же время, конкретных деталей пока не разглашают. По словам Тихого, некоторые модели и логистические решения уже предложены. Впрочем, сейчас окончательных договоренностей еще нет. Украина ожидает, чтобы партнеры подтвердили готовность поддержать предложенные меры.

Удары РФ вблизи границ

Утром 5 октября РФ ударила на границе с Молдовой - у пограничного перехода Паланка-Маяки-Удобное. Из-за «прилета» был поврежден пассажирский автобус. Ранение получил сотрудник молдавского пограничного патруля.

В сентябре несколько раз дроны РФ атаковали недалеко от польской границы. В частности, 13 сентября попадание произошло по АЗС недалеко от пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» . В результате российского удара также был локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава».

Кроме того, в Польше несколько раз объявляли тревогу и эвакуировали пункт пропуска в Дорогуске, граничащем с КПП «Ягодин», и Зосине, смежном с Устилугом на Волыни. Также временно закрывали аэропорты.

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