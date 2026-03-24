Россия блефует и затягивает переговоры: Мельник выступил в Совбезе ООН

Совбез ООН / © Associated Press

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Кремль пытается создать ошибочное впечатление о ситуации на фронте и использует дипломатию как инструмент затягивания войны. Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН , передает Укринформ в Нью-Йорке.

По словам дипломата, Россия ведет информационную игру, пытаясь убедить мир в собственной неизбежной победе, хотя реальная ситуация на поле боя для нее ухудшается.

«Мы видим хорошо срежиссированный спектакль, который Москва продолжает разыгрывать», — подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что переговорная позиция Кремля выстроена на блефе и манипуляциях. В частности, Россия заявляет о готовности к переговорам, но выдвигает условия, фактически означающие капитуляцию Украины.

Мельник отметил, что за более четырех лет полномасштабной войны РФ не смогла реализовать ни одну из своих стратегических целей. За это время российские войска оккупировали около 9 300 квадратных километров украинской территории.

«Это самый длинный трехдневный блицкриг в истории, который длится уже более четырех лет», — иронично отметил дипломат.

По его словам, при нынешних темпах России понадобятся столетия, чтобы захватить всю Украину, поэтому Москва пытается добиться политических уступок там, где не смогла добиться успеха военным путем.

Отдельно дипломат обратил внимание на противоречивость российских требований: Кремль настаивает на проведении выборов в Украине, но не соглашается на прекращение огня, без которого их проведение невозможно.

Мельник также подчеркнул, что украинские силы изменяют ситуацию на фронте. По его словам, только за один месяц были освобождены территории, сопоставимые по площади с несколькими районами Нью-Йорка.

Вместе с тем, Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями — стагнацией, дефицитом бюджета и истощением ресурсов, что затрудняет дальнейшее финансирование войны.

Несмотря на это Украина остается преданной мирному урегулированию.

"Мы не были и не будем препятствием для справедливого мира и готовы продолжать переговоры при посредничестве США", - подытожил постпред.

