Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Может Россия в последний момент выйти из переговорного процесса? Президент Украины Владимир Зеленский не исключает такого сценария, хотя Киев делает все возможное, чтобы добиться справедливого результата, не уступая суверенитету.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями СМИ в четверг, 11 декабря.

«Все может быть разрушено»

Зеленский охарактеризовал сегодняшнюю стадию дипломатического процесса как критическую.

Реклама

«Я считаю, что последняя миля самая сложная. Может быть, к сожалению, все разрушено сейчас по разным причинам. Есть много рисков на этот счет», — отметил президент.

Он подчеркнул, что украинская сторона занимает конструктивную позицию. Идет постоянный обмен предложениями через американских партнеров.

«Мы действуем, мы каждый день работаем. Они отправили документ, есть к нему вопросы, мы его доработали, несколько изменили формы, прибавили идей и отправили им документ. Именно так это работает», — объяснил механизм переговоров Зеленский, добавив, что Киев находится на связи с Вашингтоном каждый день, а иногда и несколько раз в день.

В то же время он подчеркнул, что конструктивность не означает капитуляцию.

Реклама

"Мы не сливаем наше государство, не сдаем нашу независимость, что важно", - заметил президент.

Фактор Трампа и страх Кремля

По мнению президента, Россия не демонстрирует искреннего желания закончить войну. То, что Москва вообще участвует в переговорах, обусловлено двумя причинами: серьезными экономическими проблемами и страхом перед новой администрацией США.

"Я считаю, что у них есть серьезные экономические проблемы... им нужна, на мой взгляд, пауза", - сказал Зеленский.

Кроме того, Кремль подразумевает риски конфронтации с Дональдом Трампом. Если Путин откажется от мира, реакция США может быть жесткой.

Реклама

«Будет еще сложнее, если они скажут президенту Трампу, что они не хотят кончать войну. Президент Трамп будет идти дальше, усиливать давление. И они не хотят этого», – объяснил украинский лидер.

Зеленский также предостерег партнеров от «дипломатических трюков» России, которым Москва часто прибегала раньше, чтобы избежать усиления санкций.

Напомним, по мнению Владимира Огрызко, Трамп не выйдет из мирных переговоров по войне России против Украины. Причина в том, что участие в процессе выгодно для Вашингтона, а помощь Уктраини поддерживают более 64% американцев.