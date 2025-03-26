"Россия боится любого диалога": Зеленский раскрыл подробности переговоров в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные темы переговоров, которые проходили на этой неделе в Саудовской Аравии с американской делегацией, и сообщил, было ли общение с представителями РФ.

Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ во время своего пребывания в Париже в среду, 26 марта.

"У нас не было переговоров с Россией, у нас были переговоры с Соединенными Штатами Америки. Не потому, что мы боимся. Мне кажется, Россия боится любого диалога и каких-либо переговоров. Мы говорили с Соединенными Штатами, и параллельно Соединенные Штаты Америки говорили с русскими", — уточнил украинский президент.

Владимир Зеленский отметил, что одним из главных вопросов, обсуждавшихся с представителями США, было прекращение огня на море.

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"Речь шла о том, что не будут атакованы не только гражданские суда, но и не будут осуществляться удары по гражданской инфраструктуре, то есть портовой инфраструктуре... Далее была у нас договоренность, что не будет ударов по энергетике. Это то, о чем мы договорились, и это была наша адженда, что не будет ударов ракетных, дальнобойного оружия, дронов и т.п. по энергетике Украины, а Украина не будет бить в ответ по российской энергетике. И это очень важно", - подчеркнул он.

Президент Украины назвал еще один очень важный момент, который, по его словам, исчез с медийного поля: возвращение украинских детей, которые были принудительно депортированы в Россию.

Напомним, в Саудовской Аравии с 23 по 25 марта состоялось несколько раундов переговоров между представителями США и Украины и США и России.

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