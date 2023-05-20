Россия боится: у Зеленского объяснили истерическую реакцию МИД РФ на истребители для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал угрозы МИД РФ странам Запада из-за истребителей для Украины "новым сладким стилем" российской пропаганды и призвал союзников дать больше оружия Украине.

Об этом он написал в субботу, 20 мая, в своем Twitter.

"Новый сладкий стиль российской пропаганды: "Не давайте Украине авиации и отзовите системы ПРО, потому что это мешает нам атаковать их ракетами", — иронически заметил Подоляк в своем сообщении.

По его словам, такая реакция российского внешнеполитического ведомства свидетельствует об испуге Кремля и призывает западных партнеров Украины не считаться с этим.

"Чего боится Россия? Консолидации проукраинских союзников. Качественной ПРО. Контрнаступления. Авиация. Надо ускорить и добавить…” – считает Михаил Подоляк.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада очень сильно "рискуют", если решатся поставлять Украине истребители F-16.

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