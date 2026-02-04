Россия будет бить по западным военным в Украине после подписания мирного договора: заявление Захаровой

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что появление войск «коалиции желающих» в Украине после мирного соглашения категорически неприемлемо для Москвы.

Ее заявление цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Захаровой, войска «коалиции желающих» в Украине после подписания мирного соглашения будут рассматриваться Россией как законная военная цель.

Реклама

Что известно о развертывании войск «коалиции желающих» в Украине?

Напомним, в начале января президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер подписали в Париже декларацию о будущем развертывании в Украине многонациональных сил после войны.

Согласно плану, США возглавят международную систему мониторинга прекращения огня, обеспечивая разведку и логистику. Европейские силы будут гарантировать безопасность на суше, море и в воздухе, а Великобритания и Франция создадут в Украине военные центры для обслуживания техники и строительства защищенных объектов. Союзники также обязались предоставить военную и дипломатическую поддержку, включая новые санкции, в случае повторного нападения России.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что круг партнеров, готовых развернуть военные контингенты в стране после завершения боевых действий, уже сформирован. Иностранное присутствие должно стать гарантией стабильности для инвесторов и бизнеса, действуя по принципу 5-й статьи НАТО: в случае повторного нападения РФ страны-подписанты обязаны вступить в войну. США не будут отправлять собственных солдат, однако обеспечат логистическую и финансовую поддержку европейским миссиям.

В двусторонних соглашениях также четко фиксируются объемы и сроки поставки оружия для немедленного отпора агрессору в будущем.