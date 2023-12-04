Россия будет поднимать ставки в войне: Климкин назвал, что должен делать Запад

Страна-агрессор готовится к конфликту с Западом либо в военном, либо в гибридном варианте.

Россия продолжит поднимать ставки в войне против Украины, поэтому реакция стран Запада должна быть аналогичной. Ведь деэскалацию конфликта власти РФ воспринимают как слабость.

Такое мнение экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказал в интервью OBOZ.UA

Климкин обратил внимание, что Россия закладывает на военные нужды 10% ВВП. Это означает, что страна-агрессор готовится к конфликту с Западом: либо к военному, либок гибридному вариантам.

Как Запад должен реагировать на действия России

Дипломат отметил, что в ответ Запад также должен повышать ставки и демонстрировать силу, ради чего должен пройти психологический барьер. Сейчас среди стран-партнеров Украины такое понимание уже нарастает.

"Это означает увеличение расходов, причем как прямых на оборону, так и косвенных в новые технологии. Второе – это должно быть общее западное дело, а не дело отдельных стран. Должна быть скоординированная западная стратегия по разработке новейших технологий, включая искусственный интеллект, квантовый компьютер, новые системы оружия, основанные на новых физических принципах и т.д.", — рассказал Климкин.

Он отметил необходимость безумных финансовых ассигнований и абсолютного понимания Западом того, что в это нужно вкладываться, что это защита не только границ, но и собственных ценностей и образа жизни.

"Такого окончательного политического понимания на Западе нет. Оно должно прийти. А после того, как будут реальные шаги, можно, конечно, об этом и напоминать. Это и будет поднятием ставок", – считает экс-глава украинского МИД.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберга заявил, что "в случае победы президента Путина Украину ждет трагедия". Однако это будет опасно и для членов Альянса, так что "это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла".

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