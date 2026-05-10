Кремль может сознательно затягивать войну против Украины до президентских выборов в США в 2028 году, ожидая новой американской администрации.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

По его словам, пока неизвестно, какие именно оценки российское военное руководство дает диктатору Путину о дальнейшем ходе войны.

«Нам неизвестно, о чем докладывает российское военное руководство Путину. Возможно, они говорят, что нужно еще год, полтора, два года, чтобы захватить остальную территорию Донецкой области, если не удастся сделать дипломатическим путем, то они еще и попытаются пойти в оперативное наступление на другие территории Украины», — отметил Портников.

Он считает, что при таком сценарии Путин может просто ждать изменения политической ситуации в США.

Портников подчеркнул, что Кремль может рассчитывать на появление нового президента США, с которым он попытается договориться на более выгодных для себя условиях.

«У Путина может быть одно интересное мнение — пока Трамп является президентом США, ему ничего не мешает дальше вести войну, а уже с новым президентом Соединенных Штатов он может договориться», — пояснил он.

Журналист обратил внимание, что в США уже близится середина президентского термина Дональда Трампа.

«Напомню, что уже 2026 год. Среда президентского термина Трампа. В США через два года состоятся президентские выборы», — отметил Портников.

По его мнению, российские власти будут внимательно следить за тем, кто станет кандидатами от Республиканской и Демократической партий.

«То есть они могут подождать и посмотреть, кто станет кандидатами от обеих партий в США. Из этого они будут исходить», — сказал журналист.

Он также напомнил, что Россия раньше уже пыталась переждать каденцию Джо Байдена.

«Россияне ровно так хотели переждать Джо Байдена, потому что не знали, что будет с Трампом. Впрочем, уже где-то за два года до окончания каденции Байдена они просто ждали», — объяснил Портников.

По его словам, Кремль может еще определенное время имитировать активность, а затем перейти к тактике ожидания.

«Трамп уже почти 1,5 года является президентом и таким образом они могут еще где-то 6 месяцев поиграть, а потом просто ждать», — заявил журналист.

Портников считает, что ключевым фактором для России станет наличие ресурсов для продолжения войны.

«Если у них хватит ресурса для продолжения войны, экономических и демографических, они могут просто ждать. Думаю, что россияне на это и настроены», — подчеркнул он.

В то же время, журналист добавил, что этот сценарий может сорвать усиление ударов по российской промышленности.

«Единственное, что может сорвать этот план, это удары по их ВПК и нефтеперерабатывающему комплексу», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает выдвигать ультимативные условия для переговоров с Украиной, фактически исключая возможность диалога на равных.

Мы ранее информировали, что только жесткое усиление санкционного давления на Россию и наращивание поддержки Украины могут вынудить Путина первым сесть за стол переговоров.

