"Россия была и будет агрессором": в ОП считают, что подпись Путина на мирном соглашении не сдержит его в будущем

"Россия была и будет агрессором": в ОП считают, что подпись Путина на мирном соглашении не сдержит его в будущем

Подоляк не видит в будущем никаких отношений между Украиной и РФ в случае подписания мирного соглашения.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил убеждение, что в случае, если удастся подписать с Россией мирное соглашение о прекращении войны, это соглашение не удержит президента РФ Владимира Путина перед агрессией в будущем.

Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

"Конечно, нет", — ответил он на вопрос о том, сдержит ли подпись на соглашении в будущем Путина перед агрессией?

"Россия была и будет агрессором. Экспансия – их единственная идеология, и, конечно, они не собираются от нее отказываться. Мы уверены, что Путин продолжит свою великодержавную политику", – рассказал Подоляк.

"Мы могли бы остановить Россию, но никто не хочет помогать Украине в этой войне. Все чаще на Западе встречаются разговоры типа: "Не все такое черно-белое. Может, нам все же снять какие-то санкции?" – сообщил советник главы президентского офиса.

Тем временем Россия последовательно бомбит украинские города. Чернигов, Харьков, Сумы и многие другие города просто перестали существовать, отметил Подоляк.

Он также сообщил, что вообще не видит в будущем никаких отношений между Украиной и Россией при подписании мирного соглашения.

"Я вообще не вижу. Нет возвращения в прошлое и разговоров о "братских народах". Мосты были взорваны. Мы создадим крепкую границу и будем относиться к России так же холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас", – подчеркнул советник главы ОП.

Полное интервью Подоляка читайте здесь.