"Россия чувствует победу": WP о последствиях последнего разворота Трампа против Украины

В Москве празднуют триумф: WP о том, как Путину удалось переиграть Трампа и использовать его против Зеленского / © ТСН.ua

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Кремль расценивает последний поворот администрации Трампа против президента Украины Владимира Зеленского как большой триумф и, в сочетании с политическими потрясениями в Европе, как признак того, что поддержка Украины со стороны Запада наконец-то разрушается.

Об этом пишет международный журналист-расследователь газеты The Washington Post Кэтрин Белтон.

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В Москве восприняли смену позиции Трампа как большую победу Путина

Журналистка напомнила, что в течение 10 дней, прошедших с момента последнего телефонного разговора с Путиным, Трамп объявил об отмене санкций на поставку российского дизельного топлива на мировой рынок, ограничил доступ Украины к жизненно важным боевым спутниковым системам, приостановил применение новых масштабных санкций против России, а также еще решительно выступил на стороне России, призывая к устранению Зеленского и задерживая поставки критически важных ракет-перехватчиков.

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В понедельник Трамп вновь раскритиковал украинского президента, заявив, что «пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины».

Ставки кажутся выше, чем когда-либо, на фоне переговоров в Норвегии.

Зеленский признал, что если Вашингтон объединится с Россией, то Украина не выживет.

Хотя европейские лидеры и Зеленский могут надеяться использовать встречу в Осло, чтобы склонить администрацию Трампа занять более жесткую позицию по отношению к Москве, кремлевские чиновники радуются, что победа над Украиной уже не за горами и что недавние шаги Трампа являются шагами к еще более тесному союзу между Вашингтоном и Москвой.

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По мнению автора, недавнее усиление давления Трампа на Зеленского может означать, что президент США снова пытается заставить украинского лидера заключить соглашение на выгодных для Москвы условиях.

Между тем, в Москве представители российской элиты заявили, что Путину снова удалось развернуть президента США.

Белтон напоминает, что Путин имеет многолетний опыт в очаровывании и манипулировании иностранными лидерами, а также продемонстрировал постоянную способность льстить Трампу и перетаскивать его на свою сторону.

Санкции и дизельное топливо

В этот раз диктатор воспользовался опасениями Трампа по поводу низких рейтингов одобрения и заоблачных цен на энергоносители накануне промежуточных выборов в США, предложив соглашение по российскому дизельному топливу, которое обеспечит лишь часть ежедневного потребления Америки и не повлияет на цены.

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Михаил Ходорковский, когда-то самый богатый человек России, а ныне лидер оппозиции в изгнании, заявил, что недавние события повторяют закономерность в отношениях Путина с Трампом.

«Они считают, что им удалось воспользоваться ситуацией, как они всегда это делают; они оппортунисты, — сказал Ходорковский. — Они дождались момента дополнительной слабости Трампа и воспользовались им. Для Путина все, что происходит сегодня — это признаки слабости Запада».

Автор статьи напоминает, что в июле — после отказа Путина от своих максималистских требований по отношению к Украине — Трамп наконец, казалось, принял сторону Зеленского, заявив журналистам, что президент Украины выполняет «удивительную работу» и даже заверил, что поддерживает глубокие удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь завершить войну», — сказал тогда Трамп.

Но поскольку конфликт США с Ираном затягивался, продолжая давить на рост мировых цен на нефть, а промежуточные выборы все больше приближались, администрация Трампа внезапно снова сменила курс.

После встречи 31 августа с министром финансов России на мероприятии «Большой двадцатки» министр финансов Скотт Бессент обвинил в росте цен на топливо удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, а не войну в Иране.

Тогда Путину было легко убедить Трампа поделиться этой точкой зрения, отметили некоторые наблюдатели.

Трамп загнан в угол

«Самое простое объяснение состоит в том, что Трамп просто был заинтересован в том, чтобы на промежуточных выборах была тема для обсуждения дизельного топлива, что у него есть соглашение о его снижении», — сказал Дэниел Фрид, бывший помощник государственного секретаря по Европе во времена администрации Джорджа Буша-младшего.

«Я думаю, что это просто Трамп набрасывается на критику, потому что чувствует себя загнанным в угол и недовольным результатами промежуточных выборов, а Зеленский мешал ему», — сказал Фрид, особенно после того, как Зеленский публично высмеял Трампа, назвав его «слабым», когда он объявил о соглашении по дизельному топливу.

«Потом Трамп усилил свое разочарование, чтобы усилить давление и попытаться добиться урегулирования на основе соглашения о большой силе с Путиным, который умеет играть со своими более доверчивыми собеседниками», — сказал он.

То, что Трамп и Путин разделяют взгляд на то, что сильные личности должны доминировать в мире, разделенном на сферы влияния, еще больше облегчило Путину задачу, добавил Фрид.

«Трампа, похоже, привлекала эта точка зрения на протяжении десятилетий, — сказал он. — И поэтому, с точки зрения Трампа, Украина стратегически несущественна, и она мешала использовать этот момент как отличный аргумент в предвыборной кампании».

Симпатия к Путину

Последний поворот Трампа к Путину вряд ли был неожиданностью, сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

«Почти не имет значения, что он говорит, потому что Трамп, кажется, очень заинтересован. Он очень восприимчивый слушатель», — сказал бывший сотрудник разведки, разговаривая на условиях анонимности для обсуждения щекотливых вопросов.

«Если посмотреть на долгосрочные тенденции, он явно предпочитает Путина Зеленскому, и это выходит за рамки любого временного ослабления напряженности, существующей у него с Зеленским».

«Ему нравятся сильные авторитарные лидеры, — сказал чиновник. — И глубоко внутри он убежден, что Украина не может выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее, Россия раздавит Украину, если это потребуется».

США хотят заставить Украину заключить соглашение до декабря

Признаки указывают на то, что Трамп стремится заставить Украину заключить соглашение до декабря, когда Трамп пригласит Путина присоединиться к нему на саммите лидеров G20 в Майами, сказал Эндрю Вайс, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

«Единственный способ объяснить это состоит в том, что это связано с важными событиями, предшествующими встрече G-20 в декабре, — сказал Вайс. — Мне кажется, что здесь на самом деле речь идет не о дизельном топливе или дальнобойных ударах по нефтеперерабатывающим заводам. На самом деле, речь идет о том, что Трамп думает, что может подтолкнуть украинцев к какому-то политическому урегулированию».

«Россияне пытались использовать администрацию в качестве тарана, чтобы заставить украинцев сдать Донбасс. Но это открывает путь к дальнейшему обсуждению ограничений на военные возможности Украины или других скрытых требований России. Администрация Трампа не раз неправильно оценивала желание россиян, а те не облегчают задачу, поскольку не говорят прямо, чего хотят», — добавил эксперт.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Осло на судьбоносные переговоры с США.

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