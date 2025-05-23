Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД РФ Сергей Лавров снова заговорил о «нелегитимности» президента Украины Владимира Зеленского на фоне состоявшихся в Стамбуле переговоров.

«Вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дойдет до подписания мирного соглашения», — заявил Лавров пропагандистским СМИ.

Напомним, в МИД РФ назвали Владимира Зеленского «нелегитимным» и заявили, что для подписания меморандума с Россией украинцы должны избрать другого президента.

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19 мая президент Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом выразил мнение, что Украина и Россия могут подписать меморандум, который станет основой для дальнейшего мирного договора. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что установление каких-либо сроков для подготовки мирного меморандума невозможно.

Несмотря на то, что формально президентские полномочия Владимира Зеленского должны закончиться в мае 2024 года, Украина не смогла провести выборы, поскольку в ней после начала в феврале 2022 года полномасштабного вторжения РФ действует военное положение.

Невозможность проведения выборов при таких условиях закреплена в украинском законодательстве, относительно этого также есть согласие среди ведущих политических сил, включая оппозиционные Зеленскому.

19 февраля опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), демонстрирует: более половины (57%) украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют ему 37% участников исследования.

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