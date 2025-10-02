Россия давит на США ядерными угрозами и экономическими стимулами: чего добивается Кремль

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Россия пытается склонить США к нормализации отношений, используя ядерные угрозы и экономические стимулы. В то же время Москва отказывается от переговоров с Украиной и сознательно затягивает войну.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что 1 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: третий раунд американо-российских переговоров для урегулирования «спорных вопросов» между странами «обязательно состоится до конца осени», однако точная дата еще не определена.

Рябков также отметил, что Кремль ожидает ответа президента США Дональда Трампа относительно инициативы российского диктатора Владимира Путина продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Этот договор действует с 5 февраля 2011 года, а Москва предлагает пролонгировать его еще на год после завершения срока — до 5 февраля 2026-го.

Замглавы МИД России подчеркнул, что США должны либо «двигаться к стабилизации» в отношениях с Москвой, либо вступать в новую гонку вооружений, которой РФ «противостоит, но гарантированно обеспечит собственную безопасность».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты с Украиной на высоком уровне невозможны, ведь Киев остановил переговорный процесс.

Эксперты ISW считают, что такие заявления свидетельствуют о попытке Кремля нормализовать отношения с США с политической и экономической выгодой, но одновременно Москва затягивает войну в Украине, чтобы получить преимущества на фронте и помешать мирным инициативам.

«Россия также пытается дискредитировать Украину, безосновательно обвиняя Киев в остановке переговорного процесса, чтобы отвлечь от жестких требований Москвы, которые фактически сводятся к полной капитуляции страны», — говорится в отчете ISW.

Несмотря на то, что Трамп летом неоднократно угрожал ввести против России «адские» санкции за отказ от переговоров и продолжение войны, пока такие меры еще не применены.

К слову, накануне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял недавнее заявление Трампа о развертывании атомной подводной лодки у российских берегов. Медведев назвав это заявление «новым эпизодом триллера…» Он иронично добавил: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

В свою очередь Трамп назвал Медведева «тупым человеком».