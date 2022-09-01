"Россия делала очень много циничных вещей": Зеленский прокомментировал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС в бесплодную экскурсию по станции. Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию.

В частности, оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов, зато организовали массовку своих пропагандистов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 1 сентября.

"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Хорошо, что это произошло. Сам факт помимо всех провокаций российских военных и циничных обстрелов Энергодара и территории станции. Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – на бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", – сказал глава государства.

Он добавил – хорошо, что представители МАГАТЭ могут сделать объективные выводы о рисках, возникших на ЗАЭС впервые в истории и именно из-за оккупантов. Главное – чтобы была воля сделать именно объективные выводы.

Причинами угроз президент назвал постоянные обстрелы, присутствие российских военных и оружия на АЭС, издевательство над украинским персоналом и попытку отдать станцию под управление представителей "Росатома", "которые вообще не способны на ответственное отношение к такому объекту".

Что совершили оккупанты на ЗАЭС

"У нас есть четкие данные о том, что Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию. В частности, с помощью запугивания жителей Энергодара. Оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ – передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить", – сообщил Зеленский.

Он также напомнил, что во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и членами миссии в Киеве стороны договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать независимые журналисты из украинских и международных СМИ, чтобы мир видел правду.

"К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", — отметил глава государства.

В то же время, он выразил надежду, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции.

Ключевое, что должно состояться на ЗАЭС

"Когда, наконец, с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные, когда они заберут свое оружие, боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации, Запорожская станция сможет вернуться к совершенно безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины", – заявил Зеленский.

По его словам, главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции.

"Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт наших договоренностей. Это говорилось четко: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков", – заметил президент.

Зеленский назвал ключевую задачу МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила захваченную россиянами Запорожскую АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

После этого миссия МАГАТЭ уехала со станции, оставив там 5 своих экспертов, которые продолжат работу.

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