Россия дистанцируется от мирных инициатив Трампа по отношению к Украине — ISW

Кремль публично отрицает готовность участвовать в предложенных президентом США Дональдом Трампом мирных переговорах по Украине.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), такие заявления фактически подрывают дипломатические усилия Белого дома.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 1 сентября заявил, что "нет никакой договоренности" относительно возможной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также трехсторонних переговоров с участием США. Он также напомнил, что после американо-российского саммита на Аляске 16 августа стороны не обсуждали никакие подобные форматы и даже не определили даты новых переговоров между Трампом и Путиным.

В то же время сам Трамп 18 августа сообщил, что планирует организовать сначала двустороннюю встречу Зеленского с Путиным, а уже после этого провести трехсторонние переговоры с участием.

По мнению ISW, отказ Кремля подтвердить намерения США и Украины демонстрирует нежелание России участвовать в форматах, которые могли бы способствовать мирному урегулированию. Это создает дополнительные препятствия для дипломатических инициатив Вашингтона и усугубляет неопределенность вокруг возможности переговоров о прекращении войны.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова рассмотреть новые санкции против России в ответ на усиление бомбардировок Украины.