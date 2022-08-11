"Россия должна находиться в режиме полного карантина": Данилов отреагировал на решение Латвии и Эстонии по РФ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не вылечится от мании величия и комплекса недоимперскости.

Так чиновник отреагировал на решение Латвии, признавшей РФ спонсором терроризма, и решение Эстонии о запрете въезда россиянам.

Об этом Данилов написал в Сети.

"Благодарны латвийским друзьям за принятие важного решения о признании России государством-спонсором терроризма и правительству Эстонии — за закрытие въезда россиянам с шенгенскими визами. Эти решения являются важными шагами на пути к изоляции России и ее наказанию за совершенные преступления", — говорится в заявлении секретаря СНБО.

"Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости. Силы обороны Украины помогут России выработать иммунитет к российскому штамму фашизма", — заверил Данилов.

Напомним, 11 августа Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

В этот же день Эстония решила закрыть свои границы для граждан России с шенгенскими визами.

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