"Россия должна находиться в режиме полного карантина": Данилов отреагировал на решение Латвии и Эстонии по РФ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не вылечится от мании величия и комплекса недоимперскости.
Так чиновник отреагировал на решение Латвии, признавшей РФ спонсором терроризма, и решение Эстонии о запрете въезда россиянам.
Об этом Данилов написал в Сети.
"Благодарны латвийским друзьям за принятие важного решения о признании России государством-спонсором терроризма и правительству Эстонии — за закрытие въезда россиянам с шенгенскими визами. Эти решения являются важными шагами на пути к изоляции России и ее наказанию за совершенные преступления", — говорится в заявлении секретаря СНБО.
"Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости. Силы обороны Украины помогут России выработать иммунитет к российскому штамму фашизма", — заверил Данилов.
Напомним, 11 августа Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.
В этот же день Эстония решила закрыть свои границы для граждан России с шенгенскими визами.
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