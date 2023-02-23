Россия должна немедленно вывести свои войска со всей территории Украины – глава МИД Испании

Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска со всей территории Украины в рамках ее международно признанных границ.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в своем выступлении на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время рассмотрения резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", — пишет Укринформ.

"Испания требует немедленного, полного и безусловного вывода российских войск с территории Украины, как это было в приказе Международного суда ООН от 16 марта", — добавил он.

По его словам, что российская агрессия против Украины является не только "несправедливостью для Украины и Европы, но и глобальной угрозой".

"Она является фронтальной атакой на принципы международного права – суверенного равенства государств, отказа от применения силы или угрозы силой, территориальной целостности и политической независимости, обязательств разрешать международные споры мирными средствами», — убежден чиновник.

"Эта агрессия не имеет оправдания, потому что это – незаконная война в нарушение Устава ООН. И если позволить этому прецеденту состояться, то завтра мы будем жить в мире, в котором будет больше опасности и больше насилия", — отметил Альбарес.

Испания будет продолжать стоять бок о бок с украинским народом и поддерживать его.

"Мы в очередной раз выражаем наше самое решительное осуждение тяглого нарушения Россией международного права. Испания подтверждает свое желание и потребность в достижении всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира с полным уважением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ" глава испанского МИД.

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Напомним, что ранее сообщалось, что Испания отправит в Украину около 20 бронетранспортеров.

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