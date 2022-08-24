"Россия должна освободить территорию": Зеленский объяснил, чем для мира важна независимость Украины

Сохранение Украиной независимости, обеспечение ей безопасности и возвращение нормальных экономических связей убережет мир от кризисов, которые все вынуждены переживать сейчас.

Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления перед Совбезом ООН 24 августа.

"Европа, Азия, Африка, Латинская Америка – повсюду уже есть следы российских военных преступников, и все мы должны объединиться и действовать максимально решительно, чтобы нигде больше не было следов российских ракет, сожженных российской артиллерией городов", – подчеркнул глава государства.

Он добавил – чтобы никогда больше не было угрозы радиационной катастрофы – Россия должна освободить захваченную территорию Украины. Чтобы никогда больше не было продовольственного кризиса, Россия должна выйти из украинских земли и моря.

"Чтобы никогда больше ни одно государство мира не могло пренебрегать Уставом ООН и обязательными для всего человечества конвенциями, без исключения для всех – Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины. Соответствующая резолюция будет внесена на рассмотрение 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что чтобы ощущение справедливости снова вернулось к международным отношениям, нужно заставить РФ признать, что нерушимость границ и мир являются безусловными ценностями для всех народов.

"Вот почему независимость и целостность нашего государства имеют фундаментальное значение для международных отношений. Сохранение нашей независимости, обеспечение нашей безопасности, возвращение нормальных экономических связей с Украиной вернет настоящую силу Уставу ООН и убережет мир от тех кризисов, которые мы все вынуждены переживать сейчас", – объяснил Зеленский.

Мощная речь Зеленского на Совбезе ООН

Напомним, США в Совбезе ООН заявили, что международное сообщество никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины.

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