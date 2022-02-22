Россия должна отменить решение о признании независимости "ЛДНР" – ОБСЕ

Организация осуждает решение РФ о признании независимости ОРДЛО.

Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депутат, Швеция) и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины как независимые.

Об этом говорится на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность других. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение», – говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что признание независимости ЛНР и ДНР является нарушением международного права и фундаментальных принципов ОБСЕ и противоречит Минским соглашениям.

"Признание лишь разожжет дальнейшее напряжение и разъединит население, проживающее в этих регионах от всей остальной их страны — Украины".

Напомним, вечером, 21 февраля, Путин после заседания Совбеза подписал указ о признании Россией "независимости" "ДНР" и "ЛНР". Европейские страны поддержали Украину и заявили о санкциях против России.

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