Радослав Сикорский / © Associated Press

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Польша выступает за то, чтобы агрессор, а не европейские налогоплательщики, финансировал американское оружие для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает РАР.

«Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это оборудование. Европейские налогоплательщики или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств», — подчеркнул Сикорский, имея в виду замороженные российские активы.

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Он также выразил удовлетворение тем, что президент США Дональд Трамп «пришел к тем же выводам, к которым уже пришли страны Европейского Союза». По словам Сикорского, «Путин не хочет мира», а «единственный язык, который понимает Путин, — это язык давления».

Глава МИД Польши выразил надежду, что 50-дневный срок, установленный Трампом до возможного введения американских санкций против России, станет временем для усиления давления на Кремль, чтобы он наконец-то опомнился.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи в СМИ, что якобы просил Зеленского атаковать Москву и Петербург. Сегодня он заявил, что украинские войска не должны нацеливаться на столицу России.