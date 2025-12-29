ТСН в социальных сетях

Россия должна показать стремление к прекращению войны: обращение лидеров Европы

Европейские партнеры Украины пришли к общему выводу, что дальнейший прогресс в мирном урегулировании возможен только при условии конкретных шагов со стороны России по прекращению боевых действий.

Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

Россия должна продемонстрировать ответственность и готовность к переговорам, подтвердив реальные намерения прекратить боевые действия. К такому выводу пришли европейские лидеры по итогам последних дипломатических контактов по мирному урегулированию.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

В пресс-службе отметили, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после состоявшихся во Флориде переговоров.

В ходе беседы европейские политики заслушали позиции Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи, посвященной путям мирного урегулирования. В частности, стороны обсудили текущее положение дел по гарантиям безопасности для Украины и остающиеся открытыми вопросы.

В сообщении отмечается, что Джорджия Мэлони в очередной раз подчеркнула важность сохранения единства между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует признаки прогресса.

Представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности в вопросах, касающихся жизненно важных интересов Украины и ее союзников.

«В итоге стороны пришли к согласию, что именно Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий», — говорится на сайте Совета министров Италии.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о «хорошем прогрессе», достигнутом на переговорах по Украине.

Мы ранее информировали, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы.

