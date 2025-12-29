- Дата публикации
Россия должна показать стремление к прекращению войны: обращение лидеров Европы
Европейские партнеры Украины пришли к общему выводу, что дальнейший прогресс в мирном урегулировании возможен только при условии конкретных шагов со стороны России по прекращению боевых действий.
Россия должна продемонстрировать ответственность и готовность к переговорам, подтвердив реальные намерения прекратить боевые действия. К такому выводу пришли европейские лидеры по итогам последних дипломатических контактов по мирному урегулированию.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Италии.
В пресс-службе отметили, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после состоявшихся во Флориде переговоров.
В ходе беседы европейские политики заслушали позиции Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи, посвященной путям мирного урегулирования. В частности, стороны обсудили текущее положение дел по гарантиям безопасности для Украины и остающиеся открытыми вопросы.
В сообщении отмечается, что Джорджия Мэлони в очередной раз подчеркнула важность сохранения единства между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует признаки прогресса.
Представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности в вопросах, касающихся жизненно важных интересов Украины и ее союзников.
«В итоге стороны пришли к согласию, что именно Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий», — говорится на сайте Совета министров Италии.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о «хорошем прогрессе», достигнутом на переговорах по Украине.
Мы ранее информировали, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы.