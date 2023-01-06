Россия должна покинуть ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины — Госдеп США

Государственный департамент США убежден, что Россия должна вывести свои силы и передать контроль над АЭС Украине.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Россия должна покинуть АЭС и вернуть ее под контроль Украины", — подчеркнул представитель американского ведомства.
Соединенные Штаты Америки поддерживают любые усилия, способствующие стабильности и уменьшающие угрозы целостности АЭС, напомнив о деятельности МАГАТЭ в Украине. Также важно возвращение полного контроля над работой АЭС украинским властям, чтобы избежать катастрофического ядерного инцидента.
«ЗАЭС и его энергия принадлежат Украине. Захват Россией станции, а также злоупотребления в отношении украинских гражданских операторов создают огромную нестабильность и опасные условия на этой атомной электростанции», — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время на территории Запорожской АЭС находятся около 500 вооруженных российских оккупантов. "Может ли быть взрыв? Зависит от людей внутри", – сказал он.
Добавим, что оккупанты минуют побережье рек на Херсонщине и пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему России.
Тем временем международные партнеры пока не знают, когда россияне могут уйти из Запорожской АЭС.
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