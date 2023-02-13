"Россия должна проиграть": у Зеленского отреагировали на громкое заявление Дуды

Поражение Кремля должно быть аксиомой для всей Европы, отметил Михаил Подоляк.

Президент Польши Анджей Дуда сигнализирует европейцам, что поражение Украины в войне с Россией будет иметь тяжелые последствия для всей Европы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН. Он прокомментировал призыв польского лидера как можно скорее передать Украине новое западное оружие.

"Мы услышали заявления президента Польши господина Дуды, абсолютно четко фиксирующего политическую позицию — Россия не может выиграть, это главное. Если Россия выиграет, это будет провоцировать много плохих процессов в Европе. Я не только о криминализации и терроризации европейского пространства, не только о дополнительной коррупционной нагрузке на европейских политиков, а так же обо всех процессах, которые могут затронуть европейские страны. Россия будет финансировать возможности политических переворотов там, возможности аннексий каких-либо территорий", — заявил советник главы ОПУ.

По его словам, в заявлениях Дуды "ключевое не то, что он призывает быстро передать Украине оружие, а то, что он четко расставляет политические акценты".

"Россия должна проиграть — это должно быть аксиомой для всех. Нет никаких других вариантов, кроме проигрыша России. Это фиксируют периодически лидеры тех или иных государств. Таким образом, у нас есть абсолютно лояльная политическая атмосфера для поддержки Украины и ускорения передачи нам того или иного оружия", – отметил Подоляк.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить Украину, если Запад срочно не предоставит оружие для противостояния агрессору.

"Если в ближайшие недели не отправим Украине военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", — заявил он.

Дуда не исключает, что в случае поражения Украины Польша может стать следующей мишенью Кремля.

В самом минобороны Польши считают крайне высокой вероятность войны с участием Варшавы.

В свою очередь, кремлевская пропаганда регулярно угрожает Польше "взятием Варшавы" или ядерными ударами.

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