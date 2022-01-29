"Россия должна свернуть с опасного пути": министр обороны США обсудил Украину с коллегами из Германии и Франции

"Россия должна свернуть с опасного пути": министр обороны США обсудил Украину с коллегами из Германии и Франции

Министры подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге Альянса.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины.

Об этом говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном, - пишет "Интерфакс".

Стороны обсудили "озабоченности в связи с продолжающимся неспровоцированным наращиванием военной мощи России вблизи и в Украине". Они подчеркнули решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили недавние дипломатические контакты с Россией.

Министры заявили, что Россия должна свернуть с опасного пути и предупредили, что она столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения на Украину.

Остин и европейские министры подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге Альянса перед лицом потенциальной российской агрессии.

Также глава Пентагона поблагодарил Парли за лидерство Франции в области сдерживания на восточном фланге.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии.

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