Россия должна вернуть 500 самолетов по требованию западных лизингодателей

Общая сумма этих авиасудов – 20 млрд дол.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели требуют от российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму 20 млрд. долл.

Об этом пишет ТАСС.

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"Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрированы и имеют сертификат летной пригодности 111 авиакомпаний. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит много денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы побудили покинуть самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства", – сказал Савельев.

Он отметил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, необходимых для возврата составляет 20 млрд. долл.

Еще одна проблемная точка на данный момент – банковские аккредитивы, сообщил министр транспорта РФ.

"Это тоже примерно 200 млрд руб. для всех авиакомпаний, потому что наши банки, примерно 20 с лишним банков, выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя эти платежи. Сейчас эти аккредитивы раскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, – мы надеемся, до этого времени найдем решение", – сказал Савельев, отметив, что 29 марта президент РФ Владимир Путин проведет совещание на авиатематику.

Напомним, из-за санкций Европы и США по закрытию воздушного пространства для России, а также ограничения на использование самолетов, авиакомпания РФ "Уральские авиалинии" отправляет часть работников в простой.