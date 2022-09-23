"Россия должна вывести свои войска из суверенной территории государства-члена ООН": ирландский дипломат

Для установления мира в Украине Россия должна прекратить войну и вывести войска с украинской территории.
Для установления мира в Украине Россия должна прекратить войну и вывести войска с украинской территории.
Об этом заявил министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Саймон Ковно во время заседания Совета Безопасности ООН министерского уровня, — пишет Укринформ.
"Путь к миру очевиден – страна, принявшая умышленное решение начать этот конфликт, теперь должна принять решение прекратить его. Россия должна вывести свои войска из суверенной территории государства-члена ООН", — отметил он.
Ирландский министр осудил полномасштабное вторжение России в Украину и путинские угрозы применения ядерного оружия.
"Вторжение РФ в Украину – это нарушение принципов Устава ООН. Это – грубое нарушение международного права. Это – попытка изменить международно признанные границы путем использования силы. Никакие постановочные "референдумы" не изменят этот основополагающий факт", — сказал Ковни.
Он отметил важность привлечения России к ответственности за агрессию против Украины и совершенные во время нее преступления. Министр заверил, что Ирландия поддерживает усилия на этот счет в рамках различных международных и региональных организаций.
"Если мы не сможем привлечь Россию к ответственности, то мы дадим сигнал большим влиятельным странам, которые безнаказанно могут наживаться на своих соседях", – резюмировал Ковни.
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