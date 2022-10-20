"Россия должна заплатить за этот террор": Зеленский обратился к Евросовету с призывом помочь

Зеленский призвал предоставить больше ПВО и ПРО, ввести больше санкций против России, Ирана и Беларуси и предотвратить теракт на Каховской ГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил 20 октября перед Европейским советом, заявив о новой эскалации в российском терроре и призвав помочь.
Об этом глава государства сказал, выступая через видеосвязь.
"Происходит новая эскалация в российском терроре. И это требует от нас с вами новых ответных шагов – быстрых и солидарных. Шагов, которые будут защищать и украинцев, и всех европейцев", – заявил Зеленский.
Он обратил внимание на очень серьезный вызов ценового кризиса, который Россия разожгла и подпитывает, чтобы спровоцировать социальное напряжение в странах Европы.
Энергетический террор
"Вы знаете, что Украина предлагала свою помощь, чтобы мы все вместе могли пройти эту зиму в лучших условиях. В частности, мы начали экспорт электричества в ЕС. И это было очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы. Однако такая наша помощь стала очевидной мишенью для российских террористов. Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки для всех нас в Европе", – заметил президент.
Он проинформировал, что в результате атак российских крылатых ракет и иранских ударных дронов в Украине было разрушено более трети энергетической инфраструктуры. Так что государство больше не может экспортировать электричество, чтобы помочь Европе сохранять стабильность. Однако это лишь часть проблемы, отметил глава государства.
Миграционный кризис
"Также Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы как можно больше украинцев поехало в ваши страны. Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения", – предупредил Зеленский.
"На это нужно немедленно отвечать"
Президент заявил, что первым фундаментальным ответом на это должно быть противовоздушная и противоракетная оборона для Украины.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы для России стало полностью невозможно разрушать нашу энергосистему ракетами и дронами", – сказал украинский лидер.
Он поблагодарил Германию за эффективную систему IRIS-T, однако заявил, что государство требует больше систем ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит.
Зеленский призвал страны ЕС максимально ускорить реализацию соответствующих решений.
"Обращаюсь сейчас ко Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки. Не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем защищеннее украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить", – пояснил президент.
Санкции
Глава государства сообщил, что вторым ответом на действия РФ должны быть новые мощные санкции и против России, и против Ирана – за сообщество с государством-террористом.
"Россия должна заплатить за этот террор. И это должно быть отражено в девятом санкционном пакете ЕС. Иран должен быть лишен какой-либо возможности и даже желания поставлять хотя бы кому-то такие дроны", – заявил глава государства.
Он одобрительно отозвался о введенных индивидуальных санкциях против иранских деятелей и компаний, однако сказал, что нужны более системные шаги.
Аспект с Беларусью
"Не забывайте, пожалуйста, и об аспекте с Беларусью. Вы прекрасно знаете, что мы делаем все, чтобы не допустить втягивания народа Беларуси в войну против нашего государства. Но с белорусской территории с начала российского полномасштабного вторжения запускаются ракеты против Украины, теперь добавились иранские дроны. Следовательно, за такое сообщество должны добавляться и санкции", – убежден Зеленский.
Он напомнил об актуальности украинского предложения по направлению на границу с Беларусью международных наблюдателей, которые могли бы контролировать ситуацию с безопасностью.
Возможная катастрофа на юге
Зеленский проинформировал, что Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. Так, российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Ее плотина удерживает объем около 18 млн куб. м воды. И если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.
"Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. (…) В целом разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", – объяснил украинский лидер.
Он призвал немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Для этого необходима международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы.
Восстановление Украины
Зеленский также сказал, что при защищенном небе и энергетике Украины можно будет перейти к более масштабному восстановлению в Украине. Речь идет не только об экономике и социальной сфере, не только о безопасности, но и о престиже Европы.
В этом контексте президент заявил о необходимости в большей поддержке в реализации Fast Recovery Plan. То есть в первоочередных мерах по восстановлению Украины после террористических ударов.
"У вас есть все эти данные – в чем именно мы нуждаемся. Мы уже имеем понимание необходимых средств. Это 3,5 миллиарда евро в этом году и около 14 миллиардов евро в следующем году. И пока мы из этих средств получили ноль. А они жизненно необходимы. Как и жизненно необходимы следующие транши макрофина для Украины", – сообщил глава государства.
Он добавил, что до сих пор не принято решение по оставшимся 6 млрд из этого пакета, которые критически нужны в этом году.
"Террор должен проиграть. Украина и вся Европа должны победить", – резюмировал Зеленский.
Напомним, российские войска с 10 октября нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он призвал украинцев максимально сократить потребление электроэнергии – общий объем сокращения должен достигать 20%.
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