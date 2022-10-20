"Россия должна заплатить за этот террор": Зеленский обратился к Евросовету с призывом помочь

Зеленский призвал предоставить больше ПВО и ПРО, ввести больше санкций против России, Ирана и Беларуси и предотвратить теракт на Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 20 октября перед Европейским советом, заявив о новой эскалации в российском терроре и призвав помочь.

Об этом глава государства сказал, выступая через видеосвязь.

"Происходит новая эскалация в российском терроре. И это требует от нас с вами новых ответных шагов – быстрых и солидарных. Шагов, которые будут защищать и украинцев, и всех европейцев", – заявил Зеленский.

Он обратил внимание на очень серьезный вызов ценового кризиса, который Россия разожгла и подпитывает, чтобы спровоцировать социальное напряжение в странах Европы.

Энергетический террор

"Вы знаете, что Украина предлагала свою помощь, чтобы мы все вместе могли пройти эту зиму в лучших условиях. В частности, мы начали экспорт электричества в ЕС. И это было очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы. Однако такая наша помощь стала очевидной мишенью для российских террористов. Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки для всех нас в Европе", – заметил президент.

Он проинформировал, что в результате атак российских крылатых ракет и иранских ударных дронов в Украине было разрушено более трети энергетической инфраструктуры. Так что государство больше не может экспортировать электричество, чтобы помочь Европе сохранять стабильность. Однако это лишь часть проблемы, отметил глава государства.

Миграционный кризис

"Также Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы как можно больше украинцев поехало в ваши страны. Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения", – предупредил Зеленский.

"На это нужно немедленно отвечать"