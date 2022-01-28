Россия, экономика, олигархи: Зеленский назвал свой приоритет №1 в должности президента

Глава государства отметил, что в Украине сейчас идет активная борьба с олигархатом и "неплохие результаты" по этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский назвал свои главные приоритеты работы в должности главы государства.

Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных журналистов.

Зеленский подчеркнул, что на первом месте у него стоит проблема эскалации на границах с Россией, на втором – экономическая ситуация, а на третьем – борьба с олигархами.

"После распада Советского Союза кроме независимости, Украина получила и олигархат. Мы активно боремся с этим процессом и у нас есть неплохие результаты", — сказал он.

Зеленский признался, что если бы не российская угроза и сложная экономическая ситуация, борьба с олигархами была для него приоритетом №1.

"Когда мы избавимся от своих олигархов, мы можем поделиться опытом с другими государствами", — подытожил президент.

Напомним, 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

СНБО начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года, ранее сообщал министр юстиции Денис Малюська.

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