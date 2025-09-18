ТСН в социальных сетях

Политика
663
1 мин

Россия готова к "компромиссу" для завершения войны в Украине — Лавров

Глава российского МИД считает, что достичь договоренности о мирном урегулировании можно только тогда, когда будут учтены «законные интересы» России в сфере безопасности.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности государства-агрессора искать компромисс по завершению войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам на «Первом канале».

По его словам, поиски «компромисса» возможны при условии, что будут обеспечены «законные интересы» России в «сфере безопасности».

«Устойчивые договоренности — это компромисс, и мы готовы его искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей в Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности», — заявил главный российский дипломат.

Лавров в очередной раз вспомнил о псевдореферендумах на оккупированных территориях, которые, как он утверждает, «игнорировать нельзя».

Глава российского МИД добавил, что, по его мнению, администрация президента США Дональда Трампа «понимает проблемы, связанные с НАТО».

Также Лавров утверждает, что Белый дом якобы хочет «убрать Украину с повестки дня», чтобы выстраивать нормальные экономические отношения с Россией.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков цинично заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и государству-агрессору.

