Россия готова к "компромиссу" для завершения войны в Украине — Лавров
Глава российского МИД считает, что достичь договоренности о мирном урегулировании можно только тогда, когда будут учтены «законные интересы» России в сфере безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности государства-агрессора искать компромисс по завершению войны в Украине.
Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам на «Первом канале».
По его словам, поиски «компромисса» возможны при условии, что будут обеспечены «законные интересы» России в «сфере безопасности».
«Устойчивые договоренности — это компромисс, и мы готовы его искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей в Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности», — заявил главный российский дипломат.
Лавров в очередной раз вспомнил о псевдореферендумах на оккупированных территориях, которые, как он утверждает, «игнорировать нельзя».
Глава российского МИД добавил, что, по его мнению, администрация президента США Дональда Трампа «понимает проблемы, связанные с НАТО».
Также Лавров утверждает, что Белый дом якобы хочет «убрать Украину с повестки дня», чтобы выстраивать нормальные экономические отношения с Россией.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков цинично заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и государству-агрессору.