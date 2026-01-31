Виталий Портников

Война, которую Россия ведет против Украины, не преследует цель только захвата Донбасса. Ее настоящей целью является все украинское государство, а поражение РФ в этой войне будет иметь исторические последствия.

Об этом заявил журналист Виталий Портников.

Он подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов сосредоточена не на территориях, а на завершении войны как таковом.

«США хотели бы завершение российско-украинской войны. Администрации Трампа совершенно неинтересно, какой может быть для Украины цена завершения войны», — отметил Портников.

По его словам, ключевым для Вашингтона является сохранение Украины как государства.

«Но они желают, чтобы Украина осталась на политической карте мира, чтобы ей дальше не угрожали новые атаки, которые портили бы репутацию Трампа», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что вопрос Донбасса для американской стороны не принципиален.

«С Донбассом или без Донбасса — никого там это не обходит. Это четко сказал госсекретарь Марк Рубио», — заметил Портников.

По его словам, стороны зашли в тупик в территориальном вопросе.

«Украине болезненно отдавать свои территории, но и России болезненно признавать, что не может их захватить», — пояснил он.

В то же время журналист подчеркнул, что территориальные уступки не остановят войну.

«Но надо понимать и другое дело — никакими территориальными уступками эту войну не закончить», — сказал Портников.

По его мнению, заявления президента о готовности к переговорам с Путиным несут серьезные риски.

Он считает, что предложения обсуждать спорные территории и Запорожскую АЭС могут произвести ложное впечатление.

«Может показаться, что если решить вопросы территориальной принадлежности Донетчины и вопросы энергии Запорожской АЭС, то война закончится. Нет», — подчеркнул Портников.

По его словам, после этого Россия просто выдвинут новые требования.

Журналист убежден, что Кремль не заинтересован в завершении войны только контролем отдельных регионов.

«У России нет никакого желания завершать войну путем контроля над Донецкой и Луганской областями», — отметил он.

Портников подчеркнул, что масштабы потерь РФ не отвечают таким целям.

«Не ради этого Россия четыре года ведет эту изнурительную войну, теряет сотни тысяч своих военнослужащих, находится под санкциями Запада, жертвует благосостоянием собственного населения», — сказал журналист.

По его словам, согласование России на ограниченный результат означало бы ее крушение.

«Это может произойти в случае, если Россия действительно скончается. Это будет ее позорное и ужасное поражение», — подчеркнул он.

Портников подчеркнул, что смысл войны состоит именно в Украине.

«Эта война происходила не ради Донбасса, а ради Украины», — заявил журналист.

По его словам, неустановление контроля над Украиной будет иметь для РФ историческое значение.

Неудача России в попытке покорить всю территорию Украины станет величайшим геополитическим поражением государства еще со времен Московского царства.

Портников напомнил, что именно присоединение украинских земель придало российской государственности имперскую легитимность.

«Украина придает российским правителям легитимность», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что стремление контроля над Украиной является системным.

«Нет такой цены, которую не заплатила бы Россия за контроль над этой территорией. Не Донбасса, не Луганщины, не Запорожье, не Херсона — речь идет о всей территории Украинской государственности», — подчеркнул Портников.

Он назвал это идеей-фикс российских властей в прошлом и будущем.

В заключение журналист призвал Украину готовиться к длительному противостоянию.

«Нужно отразиться, понимать уровень безопасности и вместе с Западом превращать Украину в страну-крепость в следующие трудные десятилетия XXI века», — резюмировал Портников.

Ранее сообщалось, что из Белого дома начали поступать истоки информации о том, что Путин демонстрирует более конструктивную позицию, чем раньше, ведь продолжительное время он вел переговоры по максималистским требованиям.

Мы ранее информировали, что посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли согласия Россия и Украина к единому вопросу, сдерживающему заключение мирного соглашения для завершения войны.