Россия готовит 800 тысяч солдат к новому удару: почему Запад боится окончания войны в Украине

Глава Кремля Владимир Путин / © ТСН.ua

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Глава Кремля Владимир Путин станет еще более опасным, когда закончится война в Украине, считают западные спецслужбы.

Об этом пишет BILD.

«В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с BILD.

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Около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, говорит Певкур, а получат новые приказы. С ним согласны и спецслужбы. Как стало известно BILD, в случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь — то есть почти на границу с Польшей.

Как считают спецслужбы, уже существуют планы по этому поводу, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.

Источник BILD утверждает, что если перемирие произойдёт в ближайшее время и Россия будет уверена в его надёжности, она может перебросить войска в Беларусь в ходе учений «Запад-2025». При этом, напоминает источник, Россия использовала военные манёвры в Беларуси как предлог для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. В этот раз возможные цели — Литва или Польша.

Источник признает: «Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но нужно честно сказать: если война продолжится, Запад-2025 останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях России, Запад может стать началом новой войны против нас».

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Другой западный чиновник тоже сделал тревожное предупреждение.

«Россия воспринимает слабость как возможность для новых завоеваний. После Грузии был Крым, затем Донбасс, затем Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую цель», — резюмировал он.

Напомним, издание Bloomberg пишет, что Путин верит, что до конца 2025 года захватит четыре области Украины.