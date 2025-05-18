Россия готовит документ с требованиями по прекращению огня в Украине — Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

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Российская Федерация готовит официальный документ с изложением своих требований по условиям прекращения огня в Украине.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу CBS News.

По его словам, во время телефонного разговора 17 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит документ с "идеями и требованиями", которые могут стать основой для дальнейших переговоров по прекращению боевых действий.

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"Он сказал мне, что они оформляют свою позицию в письменном виде, и я ожидаю этот документ уже в ближайшие дни", - отметил Рубио.

В то же время он добавил, что украинская сторона также работает над собственным видением перемирия. По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что позиции сторон будут достаточно близкими, чтобы стать стартовой точкой для дальнейших переговоров.

Также Рубио подчеркнул, что передал Лаврову четкий сигнал от президента США Дональда Трампа с требованием немедленного прекращения насилия. "Меседж президента был однозначным: смерти и разрушения должны прекратиться", - сказал он.

Кроме того, госсекретарь США положительно оценил соглашение об обмене пленными, достигнутое во время встречи в Стамбуле, и назвал его "реальным шагом вперед".

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Напомним, что ранее США предупредили: без прогресса по отношению к Украине Сенат одобрит санкции против России. Вашингтон дает дипломатии шанс, но готовится к жестким мерам в случае безрезультатных переговоров.