Россия готовит новое наступление: Ступак объяснил, почему Кремль не хочет переговоров

Оккупанты / © Associated Press

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Россия пока не готова к переговорам с Украиной из-за превосходства на фронте. Кремль отдает себе отчет, что даже краткое прекращение огня может дать Вооруженным силам Украины возможность укрепиться, нарастить оборону, улучшить логистику и увеличить потери врага в случае нового наступления.

Об этом в интервью DW заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его мнению, российское командование ориентируется не на дипломатию, а на дальнейшее давление, которое может включать даже попытки захвата новых украинских территорий.

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«Россияне, они не готовы говорить сейчас, потому что имеют преимущество на фронте. Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, натянут дронов, и российские потери будут в разы больше», — заявил Ступак.

По словам эксперта, Россия готовится к масштабному летнему наступлению, вероятно, с последующей попыткой ультимативно требовать присоединения новых украинских территорий, в частности, Сумской области.

«Они хотят дожимать, потребуют присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет», — подчеркнул он.

По его мнению, возможность хотя бы формальных переговоров может появиться не раньше октября. Это произойдет только в том случае, если России не удастся реализовать свои военные планы летом.

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Даже вмешательство внешних игроков не изменит ситуацию, уверен эксперт.

«Даже разговор Трампа с Путиным не поможет, потому что это КГБшник. Он ощущает кровь, он ощущает, если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать. Никакие удобрения в виде снятия санкций, признания Крыма российским, обещания совместно разрабатывать Арктику — все это не сработало. Потому боевые действия продолжатся», — подчеркнул Ступак.

Напомним, во время прямых переговоров между Украиной и РФ, состоявшихся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская делегация озвучила ряд недопустимых требований по прекращению огня и окончанию войны.

В то же время россияне заявляют об «успешных переговорах» с Украиной. По словам руководителя путинской делегации, Украина и Россия договорились проработать свои предложения по прекращению огня.

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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что делегациями РФ и Украины обсуждались вопросы встречи президента Владимира Зеленского и «фюрера» РФ Владимира Путина. Также было обсуждено возможность обмена военнопленных в формате «1000 на 1000».