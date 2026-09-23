Россия готовит новую массированную атаку на Украину — Зеленский

Зеленский / © Владимир Зеленский

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Россия готовит новую массированную атаку против Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

По словам президента , соответствующую информацию украинская сторона получила от разведки.

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"Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", - сообщил Зеленский.

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На встрече лидеры подробно обсудили безопасность, защиту украинцев, подготовку к зиме и дипломатические возможности. Отдельной темой стало усиление украинской противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что Украина находится в постоянной коммуникации с партнерами по получению дополнительных средств ПВО. Великобритания ранее объявила о пакете на £100 млн для закупки средств противовоздушной обороны, в том числе ракет к Patriot, которые должны поступить перед зимой.

Президент также поблагодарил Великобританию за поддержку украинской энергетики и сообщил о новом вкладе Лондона накануне зимнего периода. Суммы этого взноса в заявлении не уточнены.

Еще одним вопросом переговоров стали санкции против России. Зеленский заявил, что позиции Киева и Лондона совпадают о необходимости сохранять и усиливать ограничения, пока идет война.

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Ранее британское правительство также заявляло о необходимости срочно усиливать украинские ПВО и помогать энергетическому сектору Украины перед зимой.

Напомним, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Путин хочет завершить войну.

Зеленский в свою очередь заявил, что готов в любое время сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

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