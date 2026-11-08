Россия готовит новые провокации в Молдове — Санду раскрыла план Путина

Мая Санду заявила о новых провокациях РФ / © Associated Press

Реклама

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что в ближайшие месяцы Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране или «создать видимость дестабилизации» с целью препятствования ее вступлению в Европейский Союз.

Об этом пишет Moldpres.

Реклама

«Я могу лишь сказать, что в ближайшие месяцы и не только мы увидим новые попытки со стороны РФ дестабилизировать ситуацию или создать видимость дестабилизации в Молдове, чтобы препятствовать, вызвать вопросы у государств-членов Европейского союза и усложнить наш путь к вступлению в ЕС», — отметила лидер.

Реклама

По ее словам, правительство страны должно быть готово противостоять этим вызовам для того, чтобы сохранить мир и стабильность в стране и не допустить дискредитацию европейского курса.

«К сожалению, это то, что мы увидим. Мы должны быть готовы и реагировать соответствующим образом. В первую очередь для того, чтобы сохранить стабильность и мир здесь дома, а во-вторых, чтобы не дискредитировать наш европейский курс», — подчеркнула Санду.

Российские провокации в Молдове — последние новости:

В начале октября в Молдове взорвались пять российских дронов и ракет, нарушивших ее воздушное пространство. Поэтому МИД Молдовы вызвал посла России и вручил ему ноту протеста. Впоследствии снаряд РФ попал в пассажирский автобус у КПП «Паланка» на границе с Молдовой во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре.

23 октября полиция Молдовы заявила, что в селе Киштелница Теленештского района дрон упал на землю на расстоянии около 100 метров от жилого дома. Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент в Россию. Поэтому Кишинев объявил работника российского посольства персоной нон грата.

Реклама

Новости партнеров