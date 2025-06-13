Россия готовит резервы: Сибига предупредил союзников об угрозе и призвал к действиям

Глава МИД Украины Андрей Сибига

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Россия подготовку стратегических резервов, что может свидетельствовать о планах масштабных боевых операций не только в Украине.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, со ссылкой на данные украинской разведки.

«По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине», — заявил Сибига.

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В связи с этим, Сибига отметил необходимость усиления санкционного давления на Москву и призвал союзников к дипломатической мобилизации.

«Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины. Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию», — добавил министр.

Ранее Сибига назвал три основных пункта для достижения мира в Украине. Министр подчеркнул необходимость усиления давления на Россию, расширения санкций и укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, что немецкая разведка недавно предупреждала о намерениях России проверить действенность пятой статьи НАТО и планы агрессии против западных стран.

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В то же время французский генерал-лейтенант Мишель Яковлев выразил мнение, что военный потенциал Европы значительно превышает возможности России.

Также следует отметить, что Der Spiegel получил информацию о подготовке Россией к мировой войне. Сейчас считают, что главной целью является подготовка к длительному противостоянию с Западом, а также усиление оборонной и ядерной инфраструктуры на случай обострения конфликта.