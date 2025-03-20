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Россия готовится к переговорам с США по Украине: стала известна дата и состав делегации

Россия готовится к переговорам с США по Украине: стала известна дата и состав делегации

Президент РФ Владимир Путин и его советник Юрий Ушаков. / Фото: Associated Press

Переговоры запланированы на 24 марта и пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Делегацию России на консультациях экспертных групп с США по Украине возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

Переговоры запланированы на 24 марта и пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что переговоры представителей России и США в Саудовской Аравии, вероятнее всего, состоятся "в ближайшее время". Это может произойти в начале следующей недели.

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