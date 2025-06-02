Россия готовится к войне с другими странами: в Дании сказали, на кого нацелен Путин

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

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Россия готовится к войне с НАТО . Поэтому следует принять соответствующие решения на саммите в Гааге.

Об этом сказала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен после саммита в Вильнюсе.

"Путин говорит о мире днем, но бомбит Украину ночью. РФ готовится к войне с НАТО", - Мэтте Фредериксен.

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По данным разведки Дании, РФ считает, что она находится в конфликте с Западом и готовится к войне с НАТО.

"Поэтому ключевое, чтобы вы принимали необходимые решения на саммите в Гааге", - отметила она.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отметила важность того, чтобы быстро обеспечить реальные возможности НАТО относительно своей обороны. Она также подчеркнула, что следует продолжать военную помощь Украине.

«Я должен признать, что недостаточно всего согласовать цели по финансированию. Нам нужно обеспечить реальные возможности и сделать это быстро.

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Она также подчеркнула, что следует продолжать военную помощь Украине.

«И в то же время мы должны продолжать нашу прочную и значительную поддержку украинской борьбы за свободу. Позвольте мне быть очень честной: нам нужно передавать то, что нужно на поле боя. Надо выделять больше средств на производство оружия в Украине. У нас уже есть работающий механизм», — заявила Фредериксен.

Она также вступила за то, чтобы применить более сильные санкции против России, против ее теневого флота. Политика не напомнила, что недавно ЕС внес в санкционный пакет дополнительные 200 судов этого флота.