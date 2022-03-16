Россия готовится взять под контроль активы иностранного бизнеса, покидающего страну

Государство хочет временно ограничивать участие иностранцев в управлении их же компаниями.

Банк России согласовал законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным "недружественным" участием, поспешно сворачивающих бизнес в РФ из-за развязанной государством войны в Украине.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с предложениями регулятора.

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По словам собеседника агентства, российский Центробанк настаивает на конкретизации круга компаний, которые могут подвергнуться новым правилам, на внедрении возможности временно ограничивать участие иностранцев в управлении, а также расширении собственных полномочий в части финансовых организаций, перешедших под внешнее руководство.

Предполагается, что в соответствующий законопроект станет ответом российских властей на массовые заявления иностранных компаний об остановке или закрытии бизнеса в РФ. Документ позволяет вводить внешнее управление в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля 2022 заявили о прекращении деятельности "при отсутствии для этого очевидных экономических оснований".

Российский суд сможет назначать внешнюю администрацию в лице госкорпорации "ВЕБ.РФ" или Агентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого за 3-6 месяцев на базе активов прежней структуры должна быть создана новая организация и продана с торгов под обязательство сохранить 2/3 штата и продолжать деятельность не менее года. Если инвесторов не найдется, то покупателем выступит сама РФ.

Напомним, Россия уже 16 марта должна выплатить 117 млн ​​долларов. (106 млн евро) по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Если РФ оплатит долларовые облигации рублями, это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода.