Россия готовится взять под контроль активы иностранного бизнеса, покидающего страну

Государство хочет временно ограничивать участие иностранцев в управлении их же компаниями.
Банк России согласовал законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным "недружественным" участием, поспешно сворачивающих бизнес в РФ из-за развязанной государством войны в Украине.
Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с предложениями регулятора.
По словам собеседника агентства, российский Центробанк настаивает на конкретизации круга компаний, которые могут подвергнуться новым правилам, на внедрении возможности временно ограничивать участие иностранцев в управлении, а также расширении собственных полномочий в части финансовых организаций, перешедших под внешнее руководство.
Предполагается, что в соответствующий законопроект станет ответом российских властей на массовые заявления иностранных компаний об остановке или закрытии бизнеса в РФ. Документ позволяет вводить внешнее управление в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля 2022 заявили о прекращении деятельности "при отсутствии для этого очевидных экономических оснований".
Российский суд сможет назначать внешнюю администрацию в лице госкорпорации "ВЕБ.РФ" или Агентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого за 3-6 месяцев на базе активов прежней структуры должна быть создана новая организация и продана с торгов под обязательство сохранить 2/3 штата и продолжать деятельность не менее года. Если инвесторов не найдется, то покупателем выступит сама РФ.
Напомним, Россия уже 16 марта должна выплатить 117 млн долларов. (106 млн евро) по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Если РФ оплатит долларовые облигации рублями, это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода.
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