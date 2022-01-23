"Россия хочет, чтобы мы были слабыми": Кулеба прокомментировал блокировку двумя странами поставок оружия для Украины

"Россия хочет, чтобы мы были слабыми": Кулеба прокомментировал блокировку двумя странами поставок оружия для Украины

Украина знает, где и у кого получить нужное оружие.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Нидерланды пересмотрели свою позицию по предоставлению Украине оружия через систему закупок НАТО. Сейчас также важно, чтобы Германия изменила мнение по поводу поставки вооружения Украине. Однако, кроме этих стран, Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

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"Когда у НАТО Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, то две страны высказали свою оговорку относительно этих закупок. Одна из них была Германия, другая – Нидерланды. Мы работали много с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им", — сказал Кулеба.

По его словам, после объяснений и переговоров с Нидерландами украинская сторона получила ответ, что Амстердам будет благосклоннее рассматривать запрос о предоставлении вооружения Киеву в будущем.

"Теперь, если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, то Нидерланды будут его рассматривать благосклоннее. То есть это демонстрирует, что нужно говорить", — указал глава МИД.

Кулеба добавил, что ведет переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок о том, чтобы Берлин изменил позицию по поставке оружия в Украину.

"Она имеет свои аргументы, обоснование. Это линия аргументов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко высказал ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться", – заметил глава украинского МИД.

Он добавил, что Украина знает, где и у кого получить нужное ему оружие. По словам министра, количество партнеров, поставляющих Украине оружие, увеличивается.

"Поэтому есть трек с Германией. Для нас ситуация с Германией – это более политически важно, снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие на свою защиту. И мы его там берем. И будем брать. Британия – очень важные, быстрые поставки. Американцы – поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они будут помогать нам укреплять нашу обороноспособность", — сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД указал, что Россия чревата последствиями из-за поставок украинской армии вооружения, поскольку хочет, чтобы Украина была слабой. Но, несмотря на угрозы Москвы, украинские партнеры понимают, что "будущее евроатлантической безопасности решается в Украине".

"Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабыми. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но, несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности разрешается в Украине в эти месяцы и в этом году", — сообщил Кулеба.

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