Россия хочет использовать ситуацию в Израиле против Украины — ISW

В Кремле надеются, что Запад снизит помощь Украине и перенаправит силы на Израиль.

Россия будет пытаться использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для своих информационных операций, чтобы снизить помощь для Украины со стороны стран Запада.

Об этом говорится в отчете института изучения войны ( ISW ).

В России уже начали разносить идею, что якобы Запад пренебрежительно относится к конфликту на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США должны заниматься урегулированием конфликта между Израилем и палестинцами, а не помогать Украине защищаться от агрессии.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что якобы именно страны Запада мешают "квартету" России, США, Евросоюзу и ООН урегулировать конфликт.

Российские пропагандисты радуются началу войны на Ближнем Востоке и уверены. Это поможет России в ее агрессии против Украины, поскольку сейчас Запад начнет "тушить вечный огонь" на Востоке и отвернется от Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.

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