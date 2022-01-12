"Россия хочет изобразить Евросоюз неактуальным": Боррель заявил, что Москва ставит под вопрос архитектуру безопасности Европы

Жозеп Боррель считает, что Москва стремится к признанию, что она имеет решающее влияние на Украину и Беларусь, но это неприемлемо.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия угрожает Украине и ставит под вопрос архитектуру безопасности Европы. По его словам, Москва стремится разъединить США и ЕС и восстановить " советский геополитический союз".

Об этом он заявил перед встречей на саммите министров иностранных дел ЕС в Бресте.

Также читайте Конгрессмены в США предложили объявить Украину страной НАТО-плюс: что это значит

Боррель отмечает, что "гарантии безопасности", которые Россия выдвинула для США и НАТО, "противоречат принципам европейской архитектуры безопасности".

"Россия не просто выдвигает требования, а сопровождает их наращиванием военного потенциала на границе с Украиной и открыто угрожает Киеву принять военные действия, если эти требования не будут выполнены", — сказал Боррель.

Дипломат считает, что, сотрудничая с США и НАТО, Евросоюз теперь должен определить, что он может сделать, чтобы поддержать безопасность в Европе и лежащие в ее основе принципы, которые сегодня очевидно находятся под угрозой. Боррель отмечает, что именно этот вопрос будут обсуждать во время встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Бресте на этой неделе.

"Во время этой встречи понятно две вещи: мы должны прийти к единой позиции ЕС и обосновать свою роль, подкрепив ее конкретными направлениями действий, то есть не только относительно того, что мы думаем или хотим, но и того, что мы собираемся сделать", – сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС заявил, что стратегическими целями Москвы может стать восстановление советского геополитического союза в Европе и попытка разъединить Соединенные Штаты и Европу.

"Россия хочет изобразить Европейский Союз неактуальным и добиваться стратегического разъединения Соединенных Штатов и Европы", — сказал Боррель.

По его словам, Москва стремится к признанию, что она имеет решающее влияние на Украину и Беларусь, не говоря уже о Центральной Азии. Однако Боррель уверен, что это неприемлемо.

Он считает, что все переговоры с Россией, в частности встреча НАТО-Россия в Женеве и НАТО-Россия в Брюсселе, абсолютно недействительны.

"Позиции стран остаются далеки друг от друга, но мы видим продолжение серии интенсивных, многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС продолжит играть свою роль в полной мере", — сказал высокий представитель ЕС.

Напомним, постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит заявил, что переговоры с Россией, которые уже начались в Брюсселе в среду, 12 января, не изменят политику открытых дверей Альянса. По ее словам, никто не может требовать менять политику НАТО по расширению.

Читайте также: