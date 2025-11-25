"Россия хочет капитуляции Украины": экс-посол США объяснил, почему не будет скорого мира

США / © ТСН

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Гербст заявил, что достижение «настоящего» мирного соглашения маловероятно в ближайшие месяцы, несмотря на недавние сообщения о прогрессе на переговорах.

Об этом сообщает Sky News.

В комментарии Гербст пояснил, что причиной отсутствия скорой сделки является позиция Москвы. Бывший посол также прокомментировал пересмотренный план мирного соглашения, который, по сообщениям, состоит из 19 пунктов.

Гербст отметил, что этот документ изъял «большинство действительно вопиющих вещей», опасных для безопасности Украины, которые присутствовали в первоначальном плане США из 28 пунктов. Предыдущий вариант сделки он назвал «серьезно несовершенным».

Относительно последних новостей, Гербст высказал мнение, что сегодняшние сообщения о якобы украинском согласии на новое предложение являются лишь повторением результатов встречи, обнародованных после состоявшейся накануне Женевской встречи.

«Я не думаю, что мы увидим настоящее мирное соглашение в течение многих месяцев, потому что Россия не хочет настоящего мирного соглашения. Россия хочет капитуляции Украины», — подытожил Гербст.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскрыла подробности относительно согласования «мирного плана» для Украины.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о «продуктивных и конструктивных встречах», которые состоялись в Женеве между украинской и американской делегациями.