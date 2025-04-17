Россия хочет купить Boeing на замороженные миллиарды – в США рассматривают запрос

Самолет Boeing.

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Москва обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing за счет замороженных российских государственных активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

По данным собеседника, Россия рассчитывает использовать миллиарды долларов заблокированных резервов по достижении прекращения огня в Украине. Хотя такой запрос не является официальным условием со стороны Кремля, там понимают: соглашение по авиатехнике возможно только в случае остановки боевых действий.

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В США четко обозначили позицию. "Мы не будем обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня", - отметил представитель Совета национальной безопасности Брайан Гьюз. Госдепартамент и Boeing комментировать отказались.

После этой новости акции Boeing снизились на 0,3%, однако падение остановилось. Напомним, американская компания прекратила деятельность в РФ сразу после вторжения, закрыв в частности крупный инженерный центр.

В США находится около $5 млрд российских активов. В целом, Запад заморозил примерно $280 млрд резервов Центробанка РФ, большинство из которых — в ЕС.

Россия также обращалась в США с требованием отменить санкции против "Аэрофлота" и разрешить возобновление прямых авиарейсов. Реакций со стороны Вашингтона пока не последовало.

Несмотря на санкции, Кремль не оставляет попыток заключить соглашение с западными компаниями. После начала полномасштабной войны Москва конфисковала около 400 находившихся в аренде иностранных самолетов, а Фонд национального благосостояния РФ выделил $3,7 млрд на попытки урегулировать претензии лизингодателей.

До вторжения Россия была крупным покупателем авиалайнеров Boeing и Airbus: в начале прошлого года 165 таких самолетов оставались в российских авиакомпаниях — это около 40% флота.

Публично Кремль не связывает прекращение войны с автоматическим снятием санкций, однако Владимир Путин и другие чиновники неоднократно заявляли, что "мирное соглашение" будет предусматривать отмену ограничений со стороны Запада. В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что РФ готова возобновить сотрудничество с Boeing.

Переговоры по прекращению огня оказались в тупике из-за требования Путина полностью остановить поставки западного оружия в Украину как предпосылку для любой договоренности. В то же время, Россия и Украина обвиняют друг друга в срыве временного соглашения о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, тогда как Кремль отказался согласовывать перемирие в Черном море без отмены санкций против одного из своих ведущих государственных банков.

Чтобы вернуть диалог в конструктивное русло, Путин в начале месяца направил в Вашингтон своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева, а в прошлую пятницу провел более четырех часов переговоров в Санкт-Петербурге со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.