Россия хочет лишить Украину одного из важнейших союзников – WP

Кремль работает над тем, чтобы прекратить помощь Украине со стороны одной из стран Евросоюза.

Россия усилила попытки влияния на политическую среду, а также общество Франции с целью приостановить поддержку Украины со стороны Парижа.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Согласно документам Кремля и интервью с представителями европейской безопасности и ультраправыми политическими деятелями, Россия усиливает свои попытки, чтобы подорвать поддержку Киева Францией – скрытого фронта пропаганды в Западной Европе, являющегося частью войны против Украины.

Маневрирование и связи Кремля с рядом ультраправых партий по всей Европе, в том числе во Франции – вызывают беспокойство среди европейских чиновников накануне выборов в Европейский парламент в июне.

Как отметил руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, предстоящие выборы могут быть "столь же опасными, как и американские".

Согласно кремлевским документам, первый заместитель руководителя администрации диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко поручил кремлевским политтехнологам содействовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

"В документах, с которыми ознакомилась The Post, эти фигуры не были названы поименно. Цель Москвы – подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, свидетельствуют документы. Эти усилия напоминают аналогичное вмешательство в Германии, где Кремль пытался объединить крайних правых и крайних левых". в антивоенный альянс", — пишет издание.

Так, кремлевские стратеги намеревались рассказать о том, что санкции Запада против России "нанесли ущерб экономике Франции" из-за падения торговли, в результате чего страна рисковала впасть в "глубочайший социальный и экономический кризис за последние годы", утверждая, что поставки оружия в Украину оставили Францию без оружия для собственной защиты.

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Несколько еженедельных презентаций "панели" для кремлевских чиновников в 2022 году показывают, что Москва считала Францию уязвимой к политическим потрясениям. Ссылаясь на социологические опросы, стратеги отметили, что 30% французов сохранили положительное отношение к России, это второе место среди западноевропейских стран после Италии, в то время как 40% были склонны не верить сообщениям об Украине собственным СМИ во Франции.

Позже, в 2023 году, кремлевская группа Кириенко приказала стратегам содействовать обмену сообщениями, которые увеличили количество тех во Франции, которые не желают "платить за войну другой страны". Им также сказали усилить "страх перед прямым столкновением с Россией и развязыванием Третьей мировой войны с участием Европы", а также увеличить количество желающих "диалога с Россией по построению общеевропейской архитектуры безопасности". Соединенные Штаты должны были быть описаны как "использующие Украину как инструмент для ослабления позиций России в Европе", — говорится в документах.

"Документы показывают, что созданные кремлевскими политтехнологами "фермы троллей" производили и публиковали в социальных сетях контент и статьи с критикой западной поддержки правительства президента Украины Владимира Зеленского. В одной из записок, написанной одним из стратегов в июне 2023 года, сотрудник "фермы троллей" получил указание создать "200-символьный комментарий француза средних лет", который считает поддержку Украины со стороны Европы "глупой авантюрой", — объясняет издание.

Сообщения Кремля пока имели ограниченный резонанс во Франции, где президент Эммануэль Макрон был в авангарде усилий Европы поддержать Украину, и большинство населения поддержало его. Но, по словам Томаса Гомара, директора Французского института международных отношений, заметность пророссийских аккаунтов в социальных сетях во Франции растет, а рейтинги ультраправых французских партий также растут.

"Для части французского истеблишмента виденье Франции, которая вместе с Москвой возглавит большую Европу, является "мечтой, которая никогда не исчезнет", – сказала Сильви Кауфманн, редакционный директор Le Monde.

После шестимесячного расследования в 2023 году касательно иностранного вмешательства в политический процесс во Франции парламент страны сосредоточился на Кремле, заявив в своем окончательном докладе: "Россия проводит долговременную дезинформационную кампанию в нашей стране", которая стремится "защитить" продвижение российских интересов и поляризацию нашего демократического общества" .

Напомним, в Минобороны заявили, что Украина заинтересована обучать пилотов во Франции.

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