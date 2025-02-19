"Россия хочет меня избавиться": Зеленский прокомментировал возможные переговоры

Украинский лидер подчеркнул, что готов на все ради мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные переговоры с РФ. В частности, он подчеркнул, что является неудобным человеком для российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.
"В любом случае мы должны быть терпеливы, сохранять государство и наш суверенитет. Мы не подпишем ничего, чтобы получить громкие аплодисменты!", – констатировал он.
Также Зеленский добавил, что он очень неудобен для кремлевского руководителя Владимира Путина.
"Конечно, Россия хочет меня избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически. Для Путина я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга!", – утверждает президент Украины.
Так было со времен переговоров в Нормандском формате, добавляет украинский лидер.
"Были Франция, Германия, Россия и я как представитель Украины. Я был очень молод и неопытен. Однако заставить меня подписать соответствующие бумаги не удалось", – отметил глава государства.
По словам Зеленского, если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, он "уже будет не нужен". Но пока этого не будет, он будет защищать свою страну.
Также Зеленский прокомментировал данные о низкой поддержке украинцами главы государства, которые привел президент США Дональд Трамп. По словам Зеленского, они ложны и имеют российский источник.
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