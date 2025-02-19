"Россия хочет меня избавиться": Зеленский прокомментировал возможные переговоры

Украинский лидер подчеркнул, что готов на все ради мира в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные переговоры с РФ. В частности, он подчеркнул, что является неудобным человеком для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

"В любом случае мы должны быть терпеливы, сохранять государство и наш суверенитет. Мы не подпишем ничего, чтобы получить громкие аплодисменты!", – констатировал он.

Также Зеленский добавил, что он очень неудобен для кремлевского руководителя Владимира Путина.

"Конечно, Россия хочет меня избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически. Для Путина я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга!", – утверждает президент Украины.

Так было со времен переговоров в Нормандском формате, добавляет украинский лидер.

"Были Франция, Германия, Россия и я как представитель Украины. Я был очень молод и неопытен. Однако заставить меня подписать соответствующие бумаги не удалось", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, он "уже будет не нужен". Но пока этого не будет, он будет защищать свою страну.

Также Зеленский прокомментировал данные о низкой поддержке украинцами главы государства, которые привел президент США Дональд Трамп. По словам Зеленского, они ложны и имеют российский источник.

Читайте также: