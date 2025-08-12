- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия хочет поссорить Киев и Варшаву: Туск рассказал о "сценарии Путина"
Москва делает все возможное, чтобы помешать отношениям Украины и Польши.
Агрессор Российская Федерация пытается рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения "решающего момента" в российско-украинской войне.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.
По его словам, сейчас "наступает решающий момент" в войне в Украине. Именно поэтому, подчеркнул глава польского правительства, "Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".
"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", – отметил польский премьер-министр.
Напомним, ранее Туск высказался о "заморозке конфликта" в Украине. По его словам, на этот счет есть "определенные сигналы". Также премьер подчеркнул: он хочет, чтобы Польша приняла участие в формировании этого будущего прекращения огня, а позднее и мира.