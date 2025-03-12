Россия хочет поссорить Украину и США: Зеленский объяснил намерения Кремля

Президент пояснил, что это означает переговоры Украины и США для России.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что это означает переговоры с США для России. По его словам, россияне сделают все, чтобы поссорить Украину и Соединенные Штаты. Однако переговоры в Саудовской Аравии разбивают все планы РФ.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Саудовской Аравии 13 марта.

"Русские" сделают все, как я и говорил, чтобы поссорить Украину с Америкой... Можно разные результаты увидеть после переговоров в Саудовской Аравии: возобновление помощи, первые шаги к окончанию войны... И это положительный результат", — отметил Зеленский.

Он рассказал, что Россия сделает все для того, чтобы поссорить Украину из США.

"Я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Напротив, идет деэскалация. И это так и должно быть между партнерами", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что соглашение с РФ о прекращении огня в Украине на 75% зависит от главы Кремля Владимира Путина. Президент США сказал, что будет, если Москва не согласится на прекращение огня.