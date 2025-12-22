Россия хочет повлиять на гарантии безопасности для Украины — Politico выяснило подробности

Владимир Путин / © Associated Press

В начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном дипломатическом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом. После напряженного разговора в Овальном кабинете отношения между Киевом и Вашингтоном начали колебаться от частичного потепления до новых признаков напряженности.

Об этом пишет издание Politico.

В ответ Европа активизировала свои усилия по поддержке Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о создании коалиции желающих из 34 государств, которая должна усилить роль Европы в обеспечении безопасности Украины после завершения боевых действий. Впоследствии Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить свои войска в Украине в пределах многонациональных сил после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

Впрочем, как отмечает Politico, несмотря на активность Европы решающим фактором остаются гарантии безопасности именно от США. Без поддержки Вашингтона европейские инициативы фактически не могут быть реализованы — в частности, из-за зависимости от американской логистики и военных ресурсов.

Издание подчеркивает, что в конце 2025 года вопрос реальной приверженности США обеспечению безопасности Украины становится ключевым, в то же время все больше сигналов указывает на то, что окончательное влияние на процесс может оказать Россия и ее лидер Владимир Путин.

Особую тревогу в Украине вызывают исторические параллели с Будапештским меморандумом 1994, когда гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия не смогли защитить страну от агрессии. Именно этот опыт заставляет Киев настаивать на юридически обязывающих гарантиях, а не на политических декларациях.

По данным Politico, Зеленский допускает возможный отказ от курса на членство в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности со стороны США. В то же время в Вашингтоне уже неоднократно давали понять, что такие предложения "не будут на столе вечно", подталкивая Украину к принятию решений в сжатые сроки.

Обсуждается и вероятность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, что могло бы существенно усилить сдерживание России. Однако даже такие шаги, по оценке экспертов, не гарантируют долговременный мир без четких и обязательных механизмов безопасности.

Авторы материала отмечают: даже если гарантии США будут формально закреплены и ратифицированы Конгрессом, их реальная действенность во многом будет зависеть от политической воли будущих американских администраций и, наконец, от того, как эти гарантии будет воспринимать Кремль.

"В войне всегда есть принцип: враг тоже имеет право голоса", - резюмирует Politico, отмечая, что без готовности России идти на компромиссы ни одна система гарантий не может считаться абсолютно надежной.

Напомним, ранее генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что несколько европейских стран заявили о своей готовности направить войска в Украину, в случае необходимости.