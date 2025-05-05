"Россия хочет всю Украину": Трамп сделал новое заявление по поводу уступок в переговорах

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Россия хочет захватить всю Украину. И уступкой РФ на переговорах о мире есть отказ от этого.

Об этом сказал президент США Дональд Трам в интервью NBC News.

Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они сейчас воевали бы за всю Украину. России не нужна та часть, которую у нее есть сейчас. Россия желает всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали».

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По его словам, в ЕС очень много раз просили его позвонить по телефону президенту РФ Владимиру Путину, поскольку тот не отвечает на их звонки. Журналистка напомнила Трампу его сообщение о том, что Путин может «водить его за нос». В ответ тот отшутился, что и он может делать то же самое.

Трамп также охарактеризовал Путина.

Я не знаю. Могу вам сказать вот что: он — это его амбиции. Мы остановились в значительной степени, когда он увидел, что я сейчас веду дело. Потому что у него ни с кем нет дел в Европе», — отметил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может принять решение выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

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